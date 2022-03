Preta Gil presta homenagem no aniversário da ex-nora, Laura Fernandez: ''Me enche de orgulho''

A cantora Preta Gil comemorou o aniversário da ex-nora, Laura Fernandez, que completou 24 anos

Publicado em 09/03/2022

Laura Fernandez completou 24 anos de vida nesta quarta-feira, 9.

No Instagram, Preta Gil(47) fez questão de registrar uma homenagem especial para a ex-nora e rasgou elogios para ela.

"Hoje é aniversário da minha filha amada @laura. Sim essa menina mulher que me fez avó que me enche de orgulho com sua garra e seu caráter!!!", começou a cantora.

Preta seguiu a publicação demonstrando seu amor por Laura. "Eu te desejo só coisas boas meu amor, que você se realize cada dia mais, vovó Pretinha estará sempre aqui pra te apoiar e amar", finalizou.

Laura viveu um relacionamento de quase seis anos com Francisco Gil (27), filho de Preta. Os dois são pais de Sol de Maria, que tem seis anos. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em setembro de 2020.

Confira a homenagem da cantora: