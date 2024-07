Preta Gil manda forte mensagem à Iza após cantora expor traição: 'Vítimas'

Amiga de Iza, a cantora Preta Gil prestou apoio publicamente à artista e recordou traição em seu antigo casamento

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 11, para prestar apoio publicamente à Iza. Mais cedo, a dona do hit 'Talismã' revelou, através de um vídeo, que seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima chegou ao fim após uma traição do atleta.

Em seu Instagram oficial, a filha de Gilberto Gil escreveu um breve texto lamentando que a amiga esteja passando por essa situação, ressaltando que está ao seu lado. Apesar de ter falado com Iza em particular, Preta fez questão de publicar uma mensagem em apoio, assim como outros famosos.

"Minha amiga, meu amor, Iza, sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras mulheres a entenderem que nós não somos o problema", iniciou Preta.

"Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito. Eu sinto muito, muito mesmo! Mas, a única coisa que eu tenho certeza nisso tudo é que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela, e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e será uma mulher mais f*da do que já é! Te amo, conte comigo para tudo!", completou a artista.

Para quem não acompanhou, Preta Gil também já passou por uma situação semelhante. Durante seu tratamento contra o câncer, em 2023, o ex-marido Rodrigo Godoy a traiu com uma ex-funcionária. Assim como Iza, ela também se pronunciou publicamente na época e recebeu apoio de amigos, famosos, familiares e fãs.

Preta Gil manda mensagem para Iza - Foto: Reprodução / Instagram

Iza anuncia fim de relacionamento com Yuri Lima

A cantora Iza usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para comunicar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Ela assumiu o relacionamento publicamente em fevereiro de 2023 e confirmou a gravidez em abril deste ano.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, ela revelou que descobriu que o atleta a traiu. "Quem me conhece, sabe que eu sou o tipo de pessoa que não suporto esse tipo de coisa... Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída, esse caldo já entornou. Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", começou ela.

"Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu", revelou. Depois, Iza deu detalhes da traição; saiba mais!