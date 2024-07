Preta Gil faz revelação sobre vida amorosa em meio a rumores de affair

Em meio aos rumores de que estaria vivendo um affair com o cantor baiano O Kanalha, a apresentadora Preta Gil falou sobre sua vida amorosa

Em meio aos rumores de que estaria vivendo um affair com o cantor baiano O Kanalha, a apresentadora Preta Gil falou sobre sua vida amorosa durante sua despedida da apresentação do programa TVZ, do Multishow. Ela bateu um papo rápido com a convidada da edição, Pabblo Vittar, e fez uma revelação.

"Você tá solteira?", questionou Preta para Pabllo. "Tô, mãe, tô", disse a cantora. "Então, eu também tô", falou a apresentadora.

Recentemente, Preta realizou uma reunião de amigos em sua casa e, entre os presentes, estava o cantor O Kannalha, que tem sido apontado como seu affair desde janeiro deste ano. Ele tem sido visto com alguma frequência em eventos da filha de Gilberto Gil.

Essa não é a primeira vez que a filha de Gilberto Gil fala sobre sua vida amorosa. Em outra oportunidade, nos stories de seu Instagram, ela respondeu uma caixinha de perguntas dos seguidores e confessou: “Não estou namorando, estou solteiríssima, mas.... tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a Pretinha”, ela cantou um trecho de uma de suas canções.

Na sequência, Preta ainda negou um convite para participar de um trisal com uma seguidora: “Acho que eu não dou conta, não. Esse negócio não é pra mim. Mas vai que... Não falo 'nunca' na vida”, disse a cantora.

Vale lembrar que a filha de Gilberto Gil não assumiu nenhum relacionamento após o fim de seu casamento de oito anos com o personal trainer Rodrigo Godoy em 2023. A separação aconteceu enquanto Preta estava em tratamento contra um câncer no intestino. Agora em remissão, ela aproveita a recuperação e curte a vida de solteira.

Saiba quem é O Kannalha, cantor apontado como affair de Preta Gil

Segundo informações do jornal O Globo, conhecido como O Kannalha, Danrlei Orrico é um dos grandes fenômenos do pagode baiano. Aos 28 anos, ele já conquistou o público com hits como Verão Doce, Fraquinha, Final de Semana na Favela, Penetra, Calado Vence 777, Traficante de Desejos e o mais recente, Nego Doce.

Ele também já fez colaborações com artistas como como Pabllo Vittar e DJ Pedro Sampaio. No Instagram, ele tem 978 mil seguidores e costuma compartilhar músicas, fotos de seu dia a dia como artista e momento de sua vida pessoal.