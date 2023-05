Preta Gil faz novo desabafo após confirmar traição do ex-marido

Cantora Preta Gil disse que não será silenciada após fazer desabafo sobre "decepção da traição"

Após fazer desabafo falando sobre as dificuldades do término com o marido Rodrigo Godoy e da luta contra o câncer, Preta Gil se pronunciou novamente.

Nos stories, em uma tela preta, a cantora afirmou: "A minha reflexão do dia é: não vão me silenciar, quero poder me expressar e falar sobre os meus sentimentos livremente!".

A mensagem vem após ela falar sobre a "decepção da traição", praticamente confirmando que o ex-marido Rodrigo a traiu com sua ex-estilista, Ingrid Lima, como dito pela imprensa. Fotos dele com ela no aeroporto, enquanto ainda estava casado, também foram vazadas.

No texto anterior, ela havia afirmado: "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos".

"Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", declarou.

