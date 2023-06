Preta Gil fala sobre não ter ficado careca durante tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil explicou como lidou com a perda dos fios durante o tratamento contra câncer de intestino

A cantora Preta Gil decidiu usar as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 21, para responder uma das perguntas que mais recebe de seus seguidores: o motivo de não ter ficado careca durante o tratamento contra o câncer de intestino.

No feed do Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece mostrando que perdeu muitos fios ao longo do tratamento. Além disso, ela explicou que mesmo perdendo muito cabelo, não ficou com buracos no couro cabeludo.

"Uma das perguntas que mais recebo, depois de quantos quilos eu perdi com o tratamento é: Por que não fiquei careca? Bem, eu perdi 70% dos meu fios, o que ficou foram poucos fios longos e um cabelo curto na raiz. O cabelo caiu, mas não fez buracos grandes no couro cabeludo", começou.

Em seguida, Preta explicou que quando começou a perder os fios chegou a pensar se raspava a cabeça. "Na época eu fiquei bem conflitada se raspava ou não, foi quando tive a ideia de por um aplique em tira: Tic tac primeiro e depois a fita colada. Eu amei, fez um efeito muito bom pra mim, pois disfarçou a queda e preencheu as pontas."

E completou: "Cada um reage de um jeito à quimioterapia. O importante é sabermos que o cabelo cresce e que temos várias maneiras de resolver essa questão provisoriamente, seja com lenços, perucas, apliques ou também assumir a carequinha mesmo."

Vale dizer que nesta última terça-feira, 20, Preta postou um vídeo ao lado de uma equipe de cabeleireiros e contou que além de tirar a trança que usou para sua volta aos palcos, aparou os fios. "Tiramos as tranças, agora vamos bordar os cabelos, tirar as pontinhas. Depois vou mostrar para vocês como está o meu cabelo sem aplique para vocês verem como ele está", disse ela.

Desabafo sobre emagrecimento

Preta fez um desabafo sobre as diversas mensagens falando sobre sua perda de peso. A cantora afirmou que perdeu muita massa muscular durante o tratamento, já que não conseguia se alimentar direito, e ressaltou que não emagreceu por quis, mas devido à doença.

"Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente. Enquanto eu fazia a quimioterapia eu ficava muito enjoada e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas isso não é saudável. Eu perdi muita massa muscular, e isso é o que eu estou correndo atrás agora para ganha", desabafou.

"Então não é elogio [a perda de peso], não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente, então isso é delicado. Já não é legal ficar falando sobre isso para uma pessoa não doente, e para uma pessoa doente é mais desagradável, então senso, por favor", completou ela.

