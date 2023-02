Preta Gil fala sobre homenagens no Carnaval após diagnóstico "Muito abençoada"

Preta Gil postou vídeo com homenagens que recebeu de Ivete Sangalo, Ludmilla e Luísa Sonza no Carnaval

Preta Gil (48) compartilhou um texto em suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, falando sobre o carinho que vem recebendo após ter divulgado estar em tratamento contra um câncer.

Em um vídeo postado junto com o texto, ela mostrou uma compilação de artistas como Ivete Sangalo, Ludmilla e Luísa Sonza fazendo homenagens a ela durante seus blocos de Carnaval.

"Uma das maiores reflexões que tenho feito desde o meu diagnóstico do câncer, e principalmente quando recebo esse amor todo que tenho recebido, é que sou muito abençoada!!! Eu me pergunto: eu mereço todo esse amor? E penso que sim!!! Ele é a resposta de um amor que joguei no mundo, nas pessoas e ele tem se materializado da maneira mais linda!!! Todas essas homenagens que recebi são o cristal desse amor e SIM, EU AS RECEBO SIM E EU MEREÇO SIM!!! EU AMO VOCÊS!!!", agradeceu a cantora.

Amigos e fãs da cantora demonstraram carinho nos comentários da publicação: “Te amo infinito”, comentou a cantora Ludmilla, “Você é incrível”, escreveu Lexa, “Vc merece muito mais! Estaremos sempre com vc!”, declarou uma fã.

Preta Gil grava novo vídeo para atualizar o seu estado de saúde

Preta Gil deixou seus fãs emocionados na tarde desta sexta-feira, 17. Na véspera do Carnaval, a cantora agradeceu o apoio de seus admiradores e a compreensão dos patrocinadores após cancelar seu bloco por conta da luta contra o câncer de intestino, diagnosticado no início deste ano.

“Oi amores. Fiquei devendo o vídeo para vocês na semana passada porque eu fiquei realmente mais baqueada no segundo ciclo de quimioterapia. Mas agora, eu acabei de fazer o terceiro ciclo e estou me sentindo bem melhor. Eu vim aqui para falar com vocês sobre Carnaval, não tem como a gente fugir desse tema”, deu início ao relato esbanjando gratidão.

A cantora se emocionou ao falar dos planos para o próximo carnaval: "Já quero começar agradecendo a todos os meus patrocinadores pela compreensão com esse adiamento, foi um adiamento por questões de força maior, mas eu tenho certeza …”