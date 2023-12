Preta Gil exibe foto do modelo apontado como seu affair e afasta os rumores

Preta Gil exibe fotos de seus dias de descanso em Salvador e mostra foto com modelo que é apontado com affair: ‘Amigos'

A cantora Preta Gil agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar algumas fotos de suas férias em Salvador, na Bahia, com seus amigos. Inclusive, a estrela mostrou uma foto do modelo João Pedro Modesto, que vem sendo apontado como novo integrante do grupo dela e suposto affair da cantora. Porém, ela fez questão de afastar os rumores com um detalhe na legenda do post.

Na legenda, a artista contou que estava com amigos, o que afasta os boatos de que ela estaria vivendo um novo affair. Nas fotos, Preta exibiu os amigos que estão ao seu lado: Gominho, Soraya Rocha, João Pedro Modesto e Duh Marinho.

"Obrigada Salvador, como eu estava sonhando com esse mergulho, na praia da minha infância com meus amigos amados que não largo por nada!", disse ela.

Vale lembrar que Preta Gil está solteira desde que anunciou o fim do casamento com Rodrigo Godoy há poucos meses. Além disso, ela já encerrou o tratamento contra o câncer no intestino.

Preta Gil mostra seu cabelo natural

A cantora Preta Gil agitou as redes sociais ao mostrar como está o seu cabelo natural após o tratamento contra o câncer. Ela encerrou sua luta contra a doença ao passar por uma cirurgia para remover o tumor e anunciou que agora fará apenas o acompanhamento. Então, a estrela revelou como ficou o seu cabelo.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou que tirou o aplique dos fios e está com o cabelo mais curto. Os fios naturais dela estão na altura dos ombros e grisalhos.

"Tirei o meu aplique. Tirei para o cabelo dar uma respirada e cortei porque tinha uns fios ralos e compridos. E agora ele vai crescer, vai encher e vai ficar Mara de novo. O que eu tenho aqui dá para brincar se eu quiser, colocar aplique. Estou assim também, curtinho”, afirmou ela, que fez o tratamento por um ano com quimioterapia e cirurgias.