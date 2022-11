Preta Gil é diagnosticada com covid-19 pela terceira vez: ''Melhor do que das últimas vezes''

Aos 48 anos, cantora Preta Gil testa positivo para covid-19 e atualiza sobre estado de saúde para os seguidores

A cantora Preta Gil (48) testou positivo, mais uma vez, para covid-19. Na manhã desta quarta-feira, 09, ela revelou que foi diagnosticada com a doença pela terceira vez.

Nos Stories de seu Instagram, a famosa compartilhou o diagnóstico e falou sobre o estado de saúde, afirmando que está bem.

"Amores, hoje venho informar a vocês que pela terceira vez eu estou com Covid-19! Eu estou bem, apesar de tudo, apenas com sintomas de gripe e com um pouco de dor no corpo. Graças às 4 doses da vacina que eu tomei, me sinto bem melhor do que as últimas vezes", começou escrevendo.

A filha de Gilberto Gil (80) está em isolamento social: "Já estou isolada e vou seguir me cuidando para em breve voltar a minha rotina. Peço que quem teve contato comigo nos últimos dias, teste também para a segurança de todos".

Em outro story, Preta ressaltou a importância da vacinação e das doses de reforço. "A Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro já informou que está circulando a nova variante do coronavírus, a ômicron BQ 1. Vamos nos cuidar e se proteger cada vez mais. Lavar bem as mãos, usar álcool em gel e em caso de gripe ou suspeita de covid, fazer o teste e de isolar", disse.

"Se você ainda não tomou as vacinas ou acabou esquecendo das doses de reforço, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa para tomar, ok? Se cuidem!", pediu ainda.

Vale lembrar que Preta testou positivo para coronavírus pela segunda vez em janeiro deste ano. A primeira vez que recebeu o diagnóstico foi em março de 2020.

Confira o post de Preta Gil sobre o diagnóstico de covid-19:

Preta Gil relembra foto com Marília Mendonça e presta homenagem

No sábado, 05, completou um ano da morte de Marília Mendonça (1995 - 2021). A cantora faleceu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo, enquanto estava a caminho de um show na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A cantora Preta Gil fez questão de homenagear a artista, e no feed do Instagram a artista compartilhou uma foto com a eterna Rainha da Sofrência e falou sobre a admiração que sempre teve por ela. "1 ano sem Marília. Ela era tão iluminada, que lembro desse dia da foto como se fosse hoje, pois fiquei muito emocionada com nosso encontro. Marília merece ser lembrada sempre. Minha paixão e admiração por ela são eternas. Para sempre, Marília", escreveu

