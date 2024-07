Preta Gil dá atualização sobre vida amorosa: 'Momento bonito'

Após o fim do casamento com Rodrigo Godoy e em meio a rumores de namoro com Kannalha, Preta Gil abriu o coração para falar sobre a vida amorosa

Preta Gil fez um longo desabafo sobre a vida amorosa, desde que terminou o casamento com Rodrigo Godoy, que a traiu em meio ao tratamento de câncer da artista, nesta quarta-feira (10). A cantora esteve em um evento em São Paulo e, ao ser chamada para um espaço de conversa, se abriu sobre as novas experiências, deixando claro que está solteira.

"Sou uma mulher solteira conhecendo pessoas novas, então vivo maquiada. Estou em um momento muito bonito", disse a cantora. No início do ano, durante o Carnaval, a artista foi vista em um camarote com o cantor baiano Kannalha, com quem não confirmou o affair.

Tratamento do câncer e fim do casamento

No ano passado, Preta recebeu um diagnóstico de câncer no intestino e passou a fazer o tratamento que envolveu sessões de quimioterapia, uma internação para a retirada de tumor e o colocação de uma bolsa de ileostomia e reversão do processo. A técnica usada na cantora é a escolha dos médicos para eliminar resíduos do organismo, quando o intestino, por alguma razão, não está funcionando de forma normal.

Em dezembro, a artista teve um momento de celebração após passar pela tensão com a saúde: a cirurgia de reversão da bolsa de ileostomia foi um sucesso e com isso, Preta encerrou o tratamento do câncer.

"Meu tratamento oncológico se finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ileostomia! Sigo em processo de reabilitação. Ficarei durante cinco anos sob cuidados médicos e terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos", contou a artista na ocasião.

Além dos momentos de preocupação com a própria saúde, em meio ao tratamento, Preta descobriu que estava sendo traída pelo então marido, Rodrigo Godoy. Em entrevista a Blogueirinha, ela contou que foi traída por sete meses até descobrir e que muitos amigos já sabiam, mas deixaram de falar para ela em decorrência do momento de fragiliadade que estava vivendo. Os dois ficaram juntos por oito anos.