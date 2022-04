Preta Gil agradece após cantar na festa de Rafa Kalimann: ''Feliz de ter celebrado com você e os seus''

Preta Gil fez parte da festa de aniversário de Rafa Kalimann e agradeceu sua presença durante a celebração

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 12h12

No último domingo 3, Rafa Kalimann (29) completou mais um ano de vida e celebrou o momento fazendo uma festa recheada de amigos e artistas.

Entre as apresentações da noite estava a de Preta Gil (47) que aproveitou esta segunda-feira, 4, para agradecer sua presença no evento da ex-BBB.

A cantora publicou alguns cliques ao lado da amiga e um vídeo feito durante sua apresentação, onde elas aparecem com looks elegantes, super felizes e curtindo muito o momento.

Na legenda, Preta escreveu: "Sobre ontem com essa lindeza Rafa Kalimann! Que sua luz continue irradiando pro mundo! Feliz de ter celebrado com você e os seus e de ter dado aquela velha e boa canja com meus amigos com o ballet luxuoso das minhas amadas Jeniffer Dias Alice Wegmann e Deborah Secco! Foi lindo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosas!", disse um. "Amor de milhões! Perfeitas!", escreveu outro. "Lindas!", falou um terceiro.

Veja o agradecimento que Preta Gil fez em suas redes após cantar na festa de Rafa Kalimann: