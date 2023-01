Prestígio e sucesso: Premiação Amigos do Mercado enaltece profissionais de publicidade

Receber uma honraria pelo seu trabalho é o que o Prêmio Amigos do Mercado valoriza. Em São Paulo, a comemoração entregou 16 troféus para pessoas da área publicitária e gerou conversas e networking entre os profissionais.

A sexta edição da cerimônia também fez uma homenagem em lembrança à Sandra Parolin e contou com a apresentação musical Elas Brilham, relembrando histórias de mulheres da música e da arte.

“Fico feliz em receber o feedback do mercado, que reconhece com entusiasmo a evolução do prêmio ano após ano. Nesta edição a roteirização, a identidade visual, cenários e o espetáculo Elas Brilham fizeram a diferença. Sem deixar de preservar o mais importante da festa que é enaltecer os vencedores perante o mercado e seus familiares”, afirmou Marcos Braga, CEO do Amigos do Mercado.