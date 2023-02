Prestes a completar 7 meses, Fiorella Mattheis exibe o barrigão em posição inusitada: 'Realidade'

A atriz Fiorella Mattheis chamou a atenção ao surgir sentada em posição inusitada; Veja

Já vai nascer! A atriz Fiorella Mattheis, de 34 anos, encantou ao mostrar seu barrigão de grávida em um novo clique, neste domingo, 06.

Pelas lentes da amiga, Gabriela Pugliesi (38), a mamãe de primeira viagem deixou os seguidores completamente impressionados ao surgir sentada em uma posição fora do comum.

Através dos stories de seu instagram, famosa apareceu com as pernas dobradas no sofá, procurando uma posição confortável para ficar. Usando um conjuntinho preto, a loira deixou a barriga de gestante em destaque. "Realidade", escreveu ela ao publicar o registro.

Prestes a completra 07 meses, a atriz está à espera de um menino, que se chamará Roberto, fruto de seu casamento com o empresário Roberto Marinho Neto.

VEJA O STORY DE FIORELLA MATTHEIS:

Foto: Reprodução / Instagram

Tá crescendo!

Ainda recentemente, Fiorella Mattheis encantou os seguidores ao ser flagrada exibindo seu barrigão durante uma caminhada pelas ruas do Rio de Janeiro.

Para ocasião, a musa elegeu uma camisa de linho bem soltinha, que deixou o barrigão de gestante à mostra. Para completar o look ela optou por tênis, boné e shorts preto.