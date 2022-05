Prestes a completar 42 anos, Mariana Xavier reflete sobre envelhecimento: "Não me assusta"

Nas redes sociais, a atriz Mariana Xavier refletiu sobre o envelhecimento e as cobranças para "continuar jovem"

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 20h42

Mariana Xavier(41) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para falar sobre o envelhecimento.

A atriz completará 42 anos no dia 26 de maio e aproveitou para refletir sobre as pressões que as mulheres sofrem para realizarem procedimento estético e se manterem jovens.

"Daqui a uma semana eu faço 42 anos. Hoje mesmo, num grupo de amigas amadas, estava rolando papo sobre botox, e eu me lembrei de vários outros papos assim, em várias outras situações, com várias outras pessoas, quase sempre mulheres", começou ela.

"Acho engraçado quando dizem que "botox é prevenção". Sempre me pergunto: prevenção??? Mas prevenção do quê? Que mal terrível é esse do qual eu deveria tentar me prevenir à base de agulhadas? As provas da passagem do tempo pelo meu rosto?", questionou ela.

Em seguida, Mariana falou sobre a pressão que as mulheres sofrem. "Ser mulher nesse mundo não é brincadeira. Antes a gente só precisava ser magra, agora a gente também precisa ser jovem. Pra sempre! Como eu já me livrei dessas duas cobranças... rs", afirmou.

A atriz afirmou que não tem medo de ficar mais velha. "Envelhecer não me assusta. Só sou o que sou porque vivi tudo que vivi. Ao invés de tentar parar o tempo, eu escolho a cada dia buscar mais sentido pro meu. E você? Como tá lidando com a chegada dos anos por aí?", finalizou.

Os internautas elogiaram a reflexão da artista. "Você é tão necessária", disse uma seguidora. "Maravilhosa, é tão importante falar sobre isso", falou outra. "Que mulher inspiradora", afirmou uma fã.

Confira a publicação da atriz: