Presidente eleito Lula lamenta o falecimento de Pelé: “Camisa 10!”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito para 2023, lamentou o falecimento do Rei do Futebol em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 29, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (77) utilizou suas redes sociais para escrever uma mensagem de apoio à família do eterno Rei do Futebol, Pelé, que faleceu aos 82 anos de idade, em decorrência da falência múltipla de seus órgãos causada por um câncer no cólon.

Lula fez questão de homenagear o jogador em uma publicação compartilhada em suas redes sociais: “Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol. Confesso que tinha raiva do Pelé, porque ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu o admirava”, começou.

Na sequência, Lula falou sobre o orgulho que sentia do ídolo:"E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da Seleção Brasileira. Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: "Pelé" ”, continuou.

“Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé”, finalizou o presidente.

VEJA A HOMENAGEM QUE LULA ESCREVEU PARA PELÉ:

