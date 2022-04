Prefeito e primeira-dama de São Paulo comemoram retomada do carnaval no Anhembi

Afirmou ainda que a expectativa da prefeitura é de uma movimentação em torno de R$1 bilhão com os desfiles. "É um momento de retomada após a pandemia de Covid-19, de muita emoção e felicidade", disse Nunes. Quem também esbanjou alegria foi Regina Nunes, primeira-dama da cidade. Além de acompanhar os enredos, chamou a atenção pela simpatia com todos na avenida.

O prefeito da capital paulista,(MDB), acompanhado da esposa, a primeira-dama, compareceram à primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi. Depois de abrir os portões junto com o governador do Estado,(PSDB), Nunes acompanhou o desempenho das escolas no camarote oficial da Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes disse que está muito feliz com o carnaval.