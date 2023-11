Prefeito do Rio de Janeiro se pronuncia sobre morte de mais um fã de Taylor Swift

Prefeito do Rio de Janeiro revela condição da morte de um jovem nos arredores do show de Taylor Swift

O prefeito Eduardo Paes se pronunciou sobre a notícia de que um terceiro fã de Taylor Swift morreu no Rio de Janeiro. Ele rebateu a notícia de que a morte do rapaz teria tido alguma relação com o show. O político informou que o rapaz morreu nos arredores do show em decorrência de uma condição de saúde preexistente.

Paes informou que a morte não teve relação com o evento. “Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento, e o paciente tinha problemas de saúde preexistentes”, escreveu ele no Twitter.

O jovem que faleceu tinha 23 anos e foi encontrado sem vida nos arredores do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 20, após sofrer um mal súbito. Por enquanto, as autoridades não informaram se ele realmente era um fã de Taylor ou não.

Novo detalhe sobre a morte de Ana Clara Benevides

Um novo laudo preliminar trouxe um novo detalhe sobre a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, que era fã da cantora Taylor Swift e faleceu durante o show dela no Rio de Janeiro. De acordo com a CNN Brasil, o laudo preliminar informou que a jovem teve pequenas hemorragias no pulmão.

A informação do laudo foi confirmada pela delegada Juliana Almeida à emissora. As hemorragias no pulmão podem ser causadas pelo calor, insolação e desidratação. Porém, a causa da morte de Ana Clara ainda não foi definida pela perícia, já que esperam os resultados de mais exames para entender o que aconteceu com a fã. “Agora é prematuro afirmar que a Ana Clara morreu por hipertermia - excesso de calor. Se tudo der negativo, poderemos chegar a conclusão de que foi por causa do calor”, informou a delegada.

Os exames devem ficar prontos em 30 dias e só aí a causa da morte poderá ser definida pelas autoridades. Ana Clara Benevides faleceu na sexta-feira, 17, após passar mal durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro.