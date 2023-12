Postura dos filhos de Huck na portaria da Globo é elogiada: "Educados"

Postura dos filhos de Huck na portaria da Globo é elogiada pelos fãs; registros dos bastidores mostram os dois atendendo pacientemente os admiradores

Vídeos que estão circulando nas redes sociais e foram gravados por fãs mostram Joaquim e Benício Huck atendendo fãs na portaria da Globo. Os registros foram publicados por influenciadores nas redes sociais que se especializaram nesse tipo de registro.

Nas imagens, os filhos de Angélica e Luciano Huck posam para fotos com os fãs, agradecem o carinho e se mostram calmos e tranquilos com o assédio dos admiradores. A postura dos dois rendeu elogios após a viralização dos registros.

"São a cara do pai e muito educados", elogiou um. "Nossa, muito educados", comentou outro. "Que fofos! Educados e simpáticos", se impressionou outro ao ver os vídeos do momento.

Vale lembrar que os dois estão na adolescência. Enquanto Joaquim Huck está com 18 anos, o irmão mais novo acaba de completar 16 anos. Além dos dois, o casal de globais também é pai de Eva Huck, a caçulinha da família.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Retratos da Vida (@retratosdavida_extra)

Huck fez declaração de amor para Angélica

Recentemente, Luciano Huck usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o dia em que Angélica completou 50 anos de vida. Em seu perfil no Instagram, o apresentador da TV Globo postou uma foto em que aparece todo sorridente ao lado da amada e falou sobre a felicidade de dividir a vida ao lado dela. "Hoje é de fato o dia. O aniversário dela, mais uma volta ao redor do sol, a quinquagésima. Feliz aniversário, meu amor", começou ele todo apaixonado.

Depois, Huck explicou a escolha da foto. "Em meio a tantas celebrações destes últimos dias, escolhi esta foto para hoje. Enxergo muito do que construímos juntos neste registro: amor, felicidade, família, cumplicidade, parceria e boas risadas", acrescentou. Os dois estão juntos há mais de 20 anos e vivem um relacionamento apaixonado.