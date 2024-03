Postagem de ex-BBB Amanda Meirelles sobre haters gera alerta; entenda

Conforme apuração da CARAS Brasil, Amanda Meirelles provocou estratégia da equipe nos bastidores após desabafo marcante sobre haters

Parece que o desabafo recente de Amanda Meirelles (33) sobre os ataques constantes que vêm recebendo nas redes sociais gerou um certo alerta. Isso porque a famosa decidiu tocar no assunto logo após divulgar uma grande campanha de publicidade. Conforme apuração da CARAS Brasil, a sister deve ficar um tempo off até a poeira abaixar.

Neste último domingo, 10, Amanda virou assunto na internet ao falar sobre os comentários negativos que tem sido alvo desde que venceu o BBB 23. Segundo a loira, ela não tem conseguido trabalhar e nem mesmo compartilhar conteúdo informativo, por conta das críticas que acaba recebendo.

"Pessoas que invalidam a minha vitória, invalidam a minha história, invalidam as minhas conquistas. Me julgam, me atacam e por tantas outras vezes chegam até a me ameaçar. O 'Dia das Mulheres' foi esses dias, né? Tanto aqui quanto na rede vizinha várias homenagens na timeline. Mas parece que agora está liberado voltar a atacar tantas de nós. Infelizmente, é uma situação que não me surpreende", disse ela.

Nos bastidores, Amanda tem sido orientada a continuar com seu trabalho nas redes sociais, mas sem fazer comentários ou dar entrevistas sobre os haters. Isso porque acredita-se que a moça pode acabar respingando na marca de produtos alimentícios, ao qual ela fechou contrato publicitário recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

AMANDA SE EMOCIONOU COM DAVI NO BBB 24

Após dividir o seu sonho de usar sua participação no BBB 24 como uma forma de ingressar na faculdade de medicina, Davi tocou o coração de uma das vencedoras do reality show da Globo. Em suas redes sociais, a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, mostrou que ficou emocionada com a história do motorista.

Em seu perfil oficial do Instagram, a médica e influenciadora digital admitiu que a história de Davi lhe tocou. "Ontem eu fiquei muito emocionada com o que eu assisti no BBB. O Davi dizendo que tinha se inspirado em mim para entrar no programa. Ele viu no meu sonho a possibilidade batalhar pelo tão sonhado caminho dos estudos. E o fato de eu servir de motivação para ele, assim como tantas pessoas foram para mim, me deixa muito feliz", iniciou Amanda.

"Independente de jogo, essa história me faz pensar que tudo faz parte de uma engrenagem motivadora. Hoje tem o Davi, que assim como tem eu que te motivei, você me motiva e motiva milhares de sonhadores. Ontem, ao vê-lo ganhar a bolsa e dar esse primeiro passo em busca do objetivo, foi tipo... inexplicável. Só quem trilhou o caminho da educação sabe o valor de cada vitória. Por mais difícil que foi o percurso dos estudos, eu faria tudo de novo. E se você está nessa estrada, não desista. Acredite que vai dar certo e luta com todas as suas forças. Ontem fui eu, hoje é Davi", declarou a médica.