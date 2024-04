Por que Regina Volpato está sendo acusada de sorofobia? Entenda

A apresentadora Regina Volpato foi alvo de críticas após comentário sobre pessoa que vive com HIV. Saiba mais sobre o episódio

Nesta última segunda-feira, 15, a apresentadora Regina Volpato (56) utilizou suas redes sociais para se desculpar após ser acusada de sorofobia, o termo é usado para descrever o preconceito contra pessoas com HIV, mas como tudo isso começou? Por que ela está sendo acusada de cometer sorofobia? Entenda.

Regina tem um quadro em suas redes sociais chamado Eu Acho RV, nele, a apresentadora aconselha seus seguidores com seus dilemas na vida amorosa. Um internauta encaminhou que estava apaixonado por um homem que vive com HIV, mas que ele só teve coragem de assumir que convive com o vírus depois de três meses de relação. A apresentadora se mostrou contra os dois continuarem.

"Primeiro, você vai continuar com uma pessoa que te ocultou uma informação como essa? Que mais que esse moço é capaz de fazer? A gente não esconde isso de ninguém. A não quer falar? Mas que pelo menos usasse e pedisse para você usar preservativo. Eu acho que não é uma pessoa para você continuar nada. Mesmo", declarou Regina.

"O que mais ele escondeu? O que mais que ele ocultou? O que mais que ele não falou? O que mais que ele é capaz de fazer? Isso que ele fez não se faz com ninguém em momento algum", complementou a apresentadora.

NÃO PEGOU BEM

Nas redes sociais, o vídeo de Regina Volpato foi bastante criticado. Parte dos internautas apontaram que a fala dela vinha carregada de preconceito contra pessoas com HIV, pois em nenhum momento o internauta disse que eles tinham feito relações sexuais desprotegidas.

Alguns internautas também esclareceram que, nem todas as pessoas que vivem com HIV se sentem confortáveis para compartilhar sobre sua sorologia nos primeiros momentos do relacionamento, alguns preferem esperar.

Com toda a repercussão, a apresentadora gravou um vídeo se desculpando com todas as pessoas que se sentiram ofendidas com a fala dela:"Era mais do que erro. Foi preconceito, desinformação… Enfim, eu pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, algo que se chama sorofobia”, disse ela.

E completou: "Preciso agradecer pelo tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram atenção. Muita gente. Foram comentários profundos e informativos, comentários e que fizeram com que eu me arrependesse muito desse vídeo".

REAÇÃO DO PÚBLICO

Após Regina Volpato compartilhar o pedido de desculpas nas redes sociais, mais uma vez, ela dividiu opiniões, alguns internautas elogiaram a apresentadora por reconhecer seu erro: "Isso foi um pedido de desculpas, assumiu o erro, se retratou com quem se ofendeu e se dispôs a aprender sobre o tema", comentou um seguidor.

Outro internauta declarou que a fala da apresentadora dá mais visibilidade ao tema: "Parabéns, Regina pelo reconhecimento público! Ler e se informar mais é o caminho para dissipar estigmas sobre o tema. Seu caso está ampliando a conscientização sobre o HIV".

Apesar disso, outros insistiram em criticar Regina pelo seu comentário: "Foi uma das falas mais horríveis que eu já escutei sobre o tema. Espero que esteja arrependida", disse um internauta. "Use seu alcance para dar voz a quem pode trazer informações e conhecimento sobre o assunto. Um mero pedido de desculpas só serve para limpar sua imagem, mas socialmente falando não serve pra nada!", declarou.