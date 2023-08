Por que Larissa Manoela começou a gravar conversas com os pais em segredo?

Larissa Manoela começou a gravar as mensagens com a Silvana e Gilberto; entenda o que acontecia nos bastidores

Muitos fãs tem estranhado porque a atriz Larissa Manoela começou a gravar as conversas com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Isso porque em entrevistas, ela tem mostrado que estava munida de provas para comprovar o que estava passando.

Agora, detalhes da postura da artista se tornaram públicos. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, a atriz reunia provas para alegar que é vítima de abuso emocional na relação com a família.

Segundo fontes ouvidas pelo jornalista, a artista faz terapia há anos justamente para conseguir lidar com a relação turbulenta com os pais. Ela começou a gravar as conversar e anotar o que era falado para registrar os momentos difíceis que vivia.

"A Larissa vinha num processo de abuso emocional há muito tempo. Só que por ser filha única, ela não tinha muitas pessoas que testemunharam isso, sobretudo em relação ao que acontecia dentro de casa. Então ela decidiu gravar para ter provas e se proteger", disse uma pessoa próxima da atriz.

Quem está falando a verdade?

A revelação de novas informações sobre o caso Larissa Manoela exibida pelo Fantástico nesta segunda-feira, 21, deixou os fãs confusos. Isso porque horas antes, Silvana Taques, mãe da atriz, deu uma versão bem diferente sobre o caso.

Ao programa da Globo, a advogada da atriz revelou que foram retiradas da conta da artista valores milionários. A advogada ainda exibiu comprovantes de transferências de R$ 1,5 milhão em junho de 2022; R$ 850 mil em julho; em agosto, uma transferência de R$ 500 mil e, num único dia, mais R$ 200 mil. A retirada de grandes montantes só acabou quando Silvana Taques e Gilberto Elias perderam o acesso à conta da atriz.

Durante a entrevista para Chris Flores, a mãe da artista negou que tivesse interesse em qualquer dinheiro da filha. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela [...] Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela", contou.