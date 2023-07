Graciele Lacerda muda a alimentação de Zezé Di Camargo e revela o motivo

Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, cortou salsicha e energético da dieta do cantor e revela o motivo

Após ser diagnosticado com gordura no fígado, Zezé Di Camargo teve que mudar alguns hábitos em sua rotina para melhorar a saúde. Além de voltar a praticar exercícios físicos, o cantor também viu a sua dieta mudar drásticamente com cortes em sua dieta feitos por sua noiva, Graciele Lacerda.

Em entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora fitness, que é formada em Educação Física, conta que viu como missão fazer uma nova dieta para o noivo. Uma vez que a situação da gordura no fígado poderia ser revertida com pequenos ajustes na dieta, Zezé teve que dizer adeus para várias coisas que gosta, como salsicha, miojo, doce de leite, guloseimas e chocolate.

"Fui aos poucos com as mudanças. Primeiro priorizei as proteínas nas refeições, retirei os alimentos processados e cortei o excesso de carboidrato ruim", explicou Graciele. "Outra coisa, fiz ele priorizar a proteína no café da manhã. Uma coisa ajudou, ele sempre gostou de proteína, como como carne, frango e peixe."

A influencer explica que tirou os alimentos 'inflamatórios' da dieta do cantor, como o açúcar, farinha branca, frutas de alto índice glicêmico e alimentos ultraprocessados. "Presunto, salsicha, refrigerantes, bolachas, salgadinhos, miojo, chocolate, energéticos. Cortei tudo", disse ela.

Mas é claro que Zezé tem suas 'escapadinhas' da dieta, mas tudo com muito cuidado. "É de vez em quando ele belisca um doce de leite, um chocolate. Mas tudo em pequenas quantidades", afirmou a noiva do cantor. "Uma colher, um bombom. Isso não altera se manter todo restante da dieta saudável."

Logo em seguida, Graciele explicou como é a nova rotina de exercícios físicos de Zezé, que já apresenta melhoras em sua saúde. "Basicamente musculação. Zezé também faz cardio e reveza entre bicicleta ou esteira. Gostamos de treinar juntos. A mudança na saúde dele é evidente", declarou ela. "Hoje ele está com a saúde em dia. Estamos bem felizes com essa mudança e pretendemos continuar com ela por um bom tempo."

Zezé e Graciele planejam o casamento

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargocontaram novos detalhes sobre o casamento. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.