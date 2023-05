Por que Chiquinho Scarpa não foi à coroação de Rei Charles III? Entenda

Em entrevista à Caras, Chiquinho Scarpa revelou motivos por trás de convite especial da família real britânica

A coroação do rei Charles III (74) mobilizou o mundo no último final de semana e contou com diversos convidados. No entanto, o evento da família real britânica ficou sem a presença de uma icônica personalidade brasileira: Chiquinho Scarpa (71).

Conhecido por ostentar seu estilo de vida luxuoso, Chiquinho chegou a ser convidado para a festa, mas acabou não aparecendo por lá. Amigo de Charles, o Conde tem sofrido com problemas de saúde e por isso não conseguiu ir à coroação.

Em depoimento à CARAS Brasil, Chiquinho comentou sobre sua relação com o filho da rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022. Além disso, ele também revelou que os médicos não estavam dispostos a liberá-lo para a celebração.

“Eles não gostaram da ideia, mas ficaram de avaliar até o começo de maio para ver se tenho ou não condições de viajar”, explicou ele, que ficou meses internado em hospitais de São Paulo e chegou a enfrentar 10 cirurgias devido a diverticulite (inflamação do quadro digestivo) e outras complicações.

Na época, Chiquinho garantiu que não iria se divertir tanto no evento, mas estava muito animado para fazer parte. “Eu confirmei, mas eu acredito que não vão deixar eu ir, além do mais não posso nem comer nem beber”, explicou o conde, que tem ligado com uma dieta à base de comida pastosa e água até o próximo mês de junho.

Questionado sobre a ligação com Charles III, o playboy falou orgulhoso: “Somos amigos desde que nasci”. Animado para ver a coroação, ele relembrou um encontro que teve com o então príncipe, o qual eles tomaram vinho.

Filho de uma escocesa, Chiquinho Scarpa relembra, ainda, que além da residência da realeza, já esteve com o Rei Charles na Escócia, em uma ocasião. “Minha mãe era uma McClelland”, ressalta o magnata. Para ele, a manutenção da realeza na Inglaterra é fundamental para o país europeu.

“Se você abrir a boca contra a família real, eles pulam em cima. Todos os ingleses têm um respeito muito grande pela monarquia. Ela não reflete em nada, mas é dona dos lugares, então se quiser acabar com a Inglaterra acaba”, analisa Chiquinho Scarpa, que se refere aos ingleses como “inquilinos” da família Real.