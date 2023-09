Saiba por que Bianca Andrade está de apartamento novo após comprar casa de R$ 18 milhões

Bianca Andrade esclareceu aos fãs que continua morando em Cotia

Depois de comprar uma casa avaliada em R$ 18 milhões, Bianca Andrade está de apartamento novo em São Paulo. Em conversa com os seguidores, a influenciadora contou que está de volta – não definitivamente – à capital paulista.

"Eu continuo morando em Cotia. No mato, que eu adoro. Só que uma parte de mim também ama a vida urbana aqui de São Paulo. O escritório fica aqui do lado também", relatou nas redes sociais.

Segundo Bianca, ela conta com o imóvel disponível para os dias de correria, em especial os em que o filho, Cris, de 2 anos, está com o pai, Fred Bruno. "Foi ótimo pegar esse apartamento para os dias de correria, principalmente quando o Guduco está com o pai", explicou a ex-BBB.

Detalhes da mansão de Bianca Andrade

Bianca Andrade comprou uma casa de R$ 18 milhões em um condomínio na Granja Viana, em São Paulo. Em vídeo no YouTube, a empresária revelou que realizou o sonho da casa própria. O imóvel tem terreno de 2.400 m² com muitas áreas livres, incluindo: piscina aquecida, espaço gourmet, sauna úmida, salão de festas com entrada independente, cinema com 12 lugares, salão de jogos, academia, aquário para tubarão de 34 litros, aquário de corais com 7 litros, escritório, 4 suítes, copa, cozinha, lavanderia e canil.

"Comprei a minha primeira casa, que é literalmente um sonho (essa agora é minha), uma das minhas maiores conquistas! Olha, chega eu tô brilhando de tão realizada!", declarou nos Stories.

Um maiores nomes na indústria de maquiagem brasileira, Bianca é uma mulher apaixonada pelo trabalho, humilde, cheia de garra e de vontade de se reinventar, inovar e compartilhar isso com o mundo. Atualmente, ela coleciona 19 milhões de seguidores Instagram, onde compartilha fotos e vídeos de viagens, looks, trabalhos e treinos.