Por onde anda a Marcinha de Mulheres Apaixonadas? Atriz está fora da TV há 14 anos

Pitty Webo viveu Marcinha em Mulheres Apaixonadas; em entrevista à CARAS Brasil a atriz revelou que não pensa em fazer novelas novamente

Pitty Webo (43) foi a intérprete de Marcinha em Mulheres Apaixonadas. A atriz está fora da TV há 14 anos, desde que gravou Por Toda Minha Vida, um especial sobre Cazuza (1958-1990) interpretando Bebel Gilberto, amiga do cantor. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que não pensa em fazer uma novela novamente, já que se dedica totalmente ao teatro. Ela dirige, escreve e atua em suas peças.

A novela de Manoel Carlos (90) foi ao ar em 2003 e está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Marcinha é uma adolescente, filha de César (José Mayer) e Isabel (Chris Bonna), mas perde a mãe logo no início do folhetim. É irmã de Rodrigo (Leonardo Miggiorin), e ao contrário do irmão, mantém um bom relacionamento com o pai. Pitty Webo interpretou a personagem aos 23 anos.

"Eu sou uma mulher de teatro: dirijo, escrevo e atuo nos meus espetáculos. Depois que me formei em artes cênicas, abri uma empresa de produção teatral e comecei a dirigir uma peça atrás da outra. Não sobra tempo para fazer novelas porque a minha dedicação ao teatro é intensa", revelou ela. Atualmente, a atriz está em cartaz no Rio de Janeiro com o musical infantil Madonna, a menina que queria cantar e dançar, em comemoração aos 40 anos da cantora.

"Eu sempre fui fã da Madonna, por isso escrevi o texto em homenagem a ela. Eu amo espetáculos adultos e infantis de maneira igual, não tenho uma preferência. No teatro feito para crianças parece ser mais difícil porque não sabemos qual reação os pequeninos terão, mas por outro lado, quando gostam da peça, demonstram mais do que adultos", disparou Pitty Webo. "Na TV, se você errar, gravamos de novo e no teatro de você errar, temos que improvisar porque o show não pode parar!".