Por engano, Mari Gonzalez compra 12 dúzias de ovos e Gracyanne Barbosa reage: “Resolvo em um dia!”

Ops! Mari Gonzalez explicou que pretendia comprar 12 unidades de ovos ao invés de caixas; veja

Deu Ruim! Na tarde desta sexta-feira, 13, a ex-BBB e influenciadora digital Mari Gonzalez (28) revelou um fato inusitado e muito engraçado que aconteceu na sua rotina.

É que a musa fitness ao realizar o pedido de uma compra de ovos acabou errando na quantidade, ao invés de pedir apenas 12 unidades (1 cartela), ela fez o pedido com 12 caixas.

"Hoje aprontei mais uma: era pra pedir uma dúzia de ovos. Pedi errado e vieram aqui pra casa 12 caixas de ovos. Agora tome ovo para dentro. Corre aqui, Gracyanne Barbosa", disse a ex-BBB, em um storie compartilhado em sua conta no Instagram.

A web não aguentou e caiu na risada, inclusive quem também reagiu ao acontecimento foi Gracyanne Barbosa (39), em seu instagram ela escreveu: "Isso com certeza é um convite! Me chama que eu resolvo em um dia", brincou a modelo.

Ainda recentemente, Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais ao ostentar o seu look sensual para curtir uma noitada. A estrela caprichou na produção e investiu em um look todo vermelho com direito à decote generoso.

Boa forma

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) encontrou um jeito inusitado para mostra a sua elasticidade e ousadia em um novo vídeo nas redes sociais. Ela surgiu com o bumbum para o céu e de ponta-cabeça enquanto rebolava encostada na parede de casa.

Nas imagens, a estrela surgiu de ponta-cabeça enquanto rebolava com shorts mínimo e o bumbum GG em evidência. Ela mostrou a sua agilidade para dançar até em uma posição nada comum e destacou suas curvas impecáveis e os músculos poderosos das costas.