Por culpa de um top de R$ 165? Entenda o barraco envolvendo Mel Maia e Melody

Entenda o barraco envolvendo Mel Maia e Melody; as duas trocaram acusações nas redes sociais

Uma confusão envolvendo as teens Mel Maia e Melody está gerando um verdadeiro climão nas redes sociais nesta quarta-feira, 8. Aparentemente, a troca de farpas começou por culpa de um top usado por ambas as estrelas.

Tudo começou quando Mel Maia entrou em uma trend de uma rede social e apareceu dançando usando um top. Ela publicou o vídeo há alguns dias e fez sucesso mostrando seu rebolado.

Dias depois, Melody apareceu usando a mesma peça e dançando a mesma música. Mel Maia não gostou nada e foi tirar satisfações. "Meu Deus, até o top da minha treinadora ela também colocou", comentou ela.

A jovem cantora então rebateu as acusações. "Se liga, eu nem te sigo, gata. Te copiar? Só você tem esse top? Ela é só sua treinadora? Baixa a bola, amiga", escreveu não levando desaforo para casa.

A confusão não parou por aí: irritada com a repercussão, Mel Maia ainda escreveu um textão. "Eu tô vivendo muito e quero viver mais! Tenho sede de viver, conhecer o mundo todo, pessoas novas, prosperar, aprender novas línguas, experimentar comidas diferentes, fazer novas amizades... Eu sempre estudei, trabalhei, me sustentei, saí do baixo com apenas o meu esforço e ajuda da minha família. Sempre com bons amigos do meu lado me apoiando e me aplaudindo", disse no Stories do Instagram.

Veja abaixo:

Mel Maia fala que Melody a cópia é Melody responde, porque vocês sabem que ela não deita para ninguém, e aí oque vocês acham. pic.twitter.com/WQeHfTOBoX — Taylor Rubinick (@Taylornickfc) November 8, 2023

A fila andou?

Mas esta não é a única polêmica em que o nome de Mel Maia está envolvido. Recentemente, seu ex-namorado, MC Daniel está sendo apontado como o novo affair da modelo Yasmim Brunet.

Nessa última terça-feira, o funkeiro esteve presente no Prêmio Multishow e a apresentadora Tata Werneck o fez uma pergunta indiscreta. Quando questionado sobre seu relacionamento com Yasmin, o cantor respondeu: "Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua".