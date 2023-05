Pool Party: José Loreto mostra momento fofo na natação com a filha, Bella

A pequena de 5 anos é fruto do relacionamento de Loreto com Débora Nascimento

José Loreto (38) usou as redes sociais para compartilhar registros de um dia de natação com a filha, Bella, de 5 anos, do casamento com Débora Nascimento (38). Em publicação no Instagram, o ator dividiu com os seguidores alguns cliques da dupla se divertindo na piscina.

A pequena ainda posou com o look completo de nadadora com direito ao uso de touca na cabeça e óculos para enxergar debaixo d'água.

Nos comentários, fãs brincaram com o hit de Lui Lorenzo, cantor vivido por Loreto em Vai na Fé, intitulado Pool Party do Lui, expressão em inglês que significa 'festa na piscina'. "Pool party na banheira do Lui", escreveu um perfil. "Pool partyyyy", publicou outra conta.

Claudia Ohana elogia Sheron Menezes

A atriz Claudia Ohana (60), que está no ar na novela Vai Na Fé, celebrou a conquista de Sheron Menezzes (39), que está brilhando na trama das 19h.

Em entrevista à revista CARAS, a global comentou como tem se sentido feliz em estar presente em uma novela que tem feito tanto sucesso entre os brasileiros. Ela disse que desde o início acreditava que a trama iria dar o que falar.

"É tão bom fazer uma novela que dá certo. A gente já começou num clima... desde que eu li a novela, eu falei: ‘Essa novela tem um cheiro de sucesso!’. E quando a gente se encontrou para fazer laboratório, todo mundo junto", contou.

Claudia disse que se sente feliz em ver Sheron se destacando com sua primeira protagonista e aproveitou para celebrar a conquista de outros artistas negros, que estão ganhando espaço dentro de produções da TV Globo.

"Eu senti uma harmonização no elenco, uma vontade sabe? A Sheron, da primeira protagonista dela, essa coisa [dos negros] ter o espaço deles, que sempre devia ter... é tão emocionante isso, é tão lindo", disse ela, que completou: "Me emociona fazer parte dessa novela que é histórica".