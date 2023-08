Ponto final! Bella Campos apaga fotos com MC Cabelinho na rede social

Após anunciar fim do relacionamento, Bella Campos apaga fotos com MC Cabelinho; o cantor foi citado em boatos de traição

A atriz Bella Campos mostrou que deu um ponto final no relacionamento com MC Cabelinho após o cantor não se posicionar publicamente diante das acusações de traição. Nesta terça-feira, 29, após anunciar o fim do namoro, a artista ainda apagou as fotos com o funkeiro.

Em sua rede social, a famosa, que estava no ar em Vai Na Fé, novela das sete em que conheceu o até então namorado, tinha cliques apaixonados com o eleito. Beijos, momentos quentes e alguns passeios foram registrados, mas agora não estão mais disponíveis para os internautas verem. Apenas posts de publicidade continuam no ar.

Bella Campos fez questão de retirar as imagens do seu feed após MC Cabelinho se envolver em boatos de traição. Segundo a atriz, ela esperou por um posicionamento público dele e por não ter nenhuma resposta resolveu terminar.

"Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", revelou ela no texto anunciando que não estão mais juntos.

Mesmo diante das alegações de Duda Mehdef, MC Cabelinho fez uma homenagem para Bella Campos em seu show no domingo, 27. O casal se conheceu nos bastidores da novela das sete. O relacionamento entre os dois foi marcado por trocas de juras de amor. No início do mês, a atriz mostrou uma tatuagem em homenagem ao namorado e recebeu críticas nas redes sociais.

ENTENDA A HISTÓRIA

A estudante Duda Mehdef confirmou que encontrou com MC Cabelinho em um quarto de hotel neste sábado, 26. A situação deixou os fãs intrigados, já que ele ainda está oficialmente namorando a atriz Bella Campos.

Para provar que está falando a verdade, a jovem mostrou interações com o ator de Vai Na Fé e disse que ela está até nos "melhores amigos" do cantor. Ela também disse que essa é a segunda vez que eles ficam.

MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram nos bastidores da novela das sete. O relacionamento entre os dois foi marcado por trocas de juras de amor. No início do mês, a atriz mostrou uma tatuagem em homenagem ao namorado e recebeu críticas nas redes sociais. Os dois começaram a se relacionar durante a fase de preparação para o folhetim.

