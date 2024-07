Polícia está perto de prender quem vendeu a droga que matou Matthew Perry

A polícia dos Estados Unidos está perto de prender quem vendeu cetamina para Matthew Perry. A droga foi apontada como a causa da morte do ator

A morte do ator MatthewPerry ganhou um novo capítulo. A polícia dos Estados Unidos acredita ter evidências suficientes para prender as pessoas que venderam cetamina ao ator. O eterno Chandler Bing da série Friendsfoi encontrado morto na piscina de sua mansão em outubro de 2023. O uso de cetamina foi apontado como a causa da morte.

De acordo com o site TMZ, os agentes federais da DEA (Drug Enforcement Administration) começaram a investigar o caso após a conclusão da autópsia, que confirmou que o ator morreu devido aos efeitos agudos da droga. Os suspeitos podem ser indiciados por distribuição de drogas resultante em morte ou lesão corporal grave, o que dá uma pena de no mínimo 20 anos, caso haja condenação.

Além disso, os agentes também estão investigando médicos que podem ter prescrito a substância fora do escopo da necessidade médica. Em sua biografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, Perry comentou sobre o uso da droga, que ele usava para tratar depressão.

“Tomar cetamina é como ser atingido por uma pá de felicidade na cabeça. Só que a ressaca é ainda mais forte que a pancada. Cetamina não era para mim", disse ele. Cetamina é uma droga sintética que pode ser usada em humanos ou animais. No Brasil, a substância é liberada pela Anvisa com controle rígido. Ela pode ser usada exclusivamente em hospital ou clínica de saúde e na presença de um profissional de saúde.

Fortuna

O ator Matthew Perry, que interpretou o Chandler na série Friends, faleceu há alguns meses e deixou uma enorme saudade em seus fãs. Agora, mais detalhes da vida pessoal dele foram revelados na imprensa. De acordo com a revista People, o inventário dele mostrou quanto tinha de dinheiro na conta bancária dele no dia de sua morte.

Na época, ele tinha o valor de US$ 1.596.914,47 - cerca de R$ 8 milhões - em sua conta no banco. Porém, a fortuna dele era maior do que isso. Ele ficou o restante de sua fortuna, no valor de US$ 120 milhões (cerca de R$ 680 milhões) em um fundo fiduciário e nomeou seus pais e a irmã como beneficiários do dinheiro.