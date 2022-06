Poliana Rocha surge em clima de romance ao dar beijão em Leonardo

Poliana Rocha surgiu em clima de romance com Leonardo enquanto davam um beijão no amado

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 16h26

Nesta terça-feira, 7, Poliana Rocha (45) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu com Leonardo (58) durante um evento.

A influenciadora publicou um clique onde ela aparece com o amado, dando um beijão em sua boca, enquanto eles demostravam todo o amor que sentem um pelo outro.

O look do casal também chamou atenção da web, mostrando todo o estilo deles, enquanto ela usava um vestido preto com detalhes preteados e ele apostou em uma camisa, calça social e um terno cinza.

Na legenda, Poli apenas escreveu: "Last Night…", que em português significa: "Última noite… ".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosos!", disse um. "Lindos!", falou outro. "Casal perfeito!", escreveu um terceiro.

Confira o clique romântico que Poliana Rocha fez ao lado de Leonardo: