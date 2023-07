Poliana Rocha se decepciona com decisão de Zé Felipe e Virgínia: "Muito triste"

Poliana Rocha se decepciona com decisão do casal; ela lembrou como foi importante a prática para manter seu casamento

Sucesso nas redes sociais, a empresária Poliana Rocha disse que está chateada com uma decisão do filho Zé Felipe. É que ele e Virgínia Fonseca deixaram de seguir um conselho que ela deu e que foi fundamental no seu passado.

É que ela fez terapia de casal ao lado do marido, o cantor sertanejo Leonardo. No início, ele resistiu à intervenção, mas a prática foi fundamental para que eles continuassem casados por tantos anos superando os problemas.

Só que agora, a nora e o filho da influenciadora param com a terapia. Ela disse que ficou triste com a decisão. “O Zé Felipe e a Virginia começaram a fazer. Dei a minha sugestão, pois sempre achei importante e muito válido para toda pessoa . Mas parece que eles pararam, inclusive estou muito triste com isso”, disse ela ao Gshow.

Ela também disse que foi o diálogo e a honestidade que salvaram seu casamento com o sertanejo. “É um assunto bem complexo e amplo. Acredito que uma frase possa resumir bem: ‘onde existe amor, vale a pena lutar’. E eu lutei, graças a Deus. Hoje, Deus está me honrando com a família linda que eu tenho”.

Poliana Rocha confessou ciúmes do filho

Na mesma entrevista, Poliana Rocha deixou claro que com a influenciadora digital não tem esse problema e que divide um ótimo relacionamento com a influenciadora que lhe deu duas netas, Maria Alice e Maria Flor. "Temos uma relação maravilhosa e sei até onde eu posso ir. A gente se respeita muito", falou a mãe de Zé Felipe.

A mulher do sertanejo então revelou que o esposo ainda não superou sua fase de ciumento. "Agora confesso que o Leonardo ainda tem um ciuminho (de Virginia)", disse ela para o site.

A prova de que elas mantêm uma ótima relação foi o evento que fizeram nos últimos dias. As loiras receberam em um almoço luxuoso os profissionais que arremataram no leilão de Neymar Jr. o encontro com as influenciadoras por R$ 735 mil.