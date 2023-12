Poliana Rocha revela motivo de ter perdoado traições de Leonardo

Ao ser questionada sobre ter perdoado traições do cantor Leonardo, Poliana Rocha revela o que mais a motivou a continuar seu casamento

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou mais uma vez sobre sua escolha de perdoar o sertanejo no passado. Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, a influenciadora recebeu o questionamento sobre ter perdoado o marido.

A mãe do cantor Zé Felipe então explicou que resolveu continuar com o casamento, mesmo após traições, por priorizar ter uma família. A loira então mostrou mais uma vez que realmente superou a situação para ter todos unidos.

"Fui criada sem um pai e o sonho da minha vida sempre foi ter uma família (pai, mãe e filhos)! Acabei passando por muitas situações difíceis para deixar minha família construída e unida!", contou ela ao expor o motivo de ter perdoado o esposo.

Com frequência, Poliana Rocha responde a perguntas desse tipo em sua rede social e dá conselhos a outras pessoas que a perguntam como conseguir perdoar. "É um processo, não é fácil, mas você consegue. Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família", aconselhou em outro momento.

Poliana Rocha fala como lida com críticas na internet

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, conversou mais uma vez com seus seguidores na rede social e respondeu a dúvidas que eles têm sobre ela. Recentemente, a influenciadora então revelou como lida com as críticas.

Nos holofotes desde quando começou a relação com o sertanejo, a mãe do cantor Zé Felipe comentou que ignora os haters. A sogra de Virginia Fonseca - que anunciou a desativação dos comentários nos posts com suas filhas - contou que não lê os recados negativos.

"Os haters perdem tempo comigo! Porque hoje eu nem ligo, quando vejo que são comentários maldosos, paro na hora de ver! E sigo fazendo o que de fato importa!", declarou qual é sua tática.