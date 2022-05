Poliana Rocha revela como superou traições de Leonardo: "Um processo longo e doloroso"

Casada com Leonardo há 25 anos, Poliana Rocha relembra seu processo para perdoar traições do cantor

Redação Publicado em 16/05/2022, às 13h41

A jornalista Poliana Rocha (45) abriu seu coração nas redes sociais no último fim de semana!

A influencer aproveitou a pausa na agenda para responder algumas perguntas feitas pelos seus seguidores no Instagram e acabou abordando um pouco sobre seu casamento com o cantor Leonardo (58).

Entre as dúvidas e perguntas, uma fã questionou nos Instagram Stories: "Como conseguiu superar as traições do Leonardo?", perguntou uma seguidora.

Poliana Rocha relembra seu processo para perdoar traições de Leonardo durante o casamento:

Sincera, ela falou abertamente sobre as traições do marido e entregou como superou o momento turbulento no matrimônio:"Confesso que é um processo longo e doloroso. De muita dor, choro e sofrimento porque afeta diretamente a sua autoestima", pontuou ela.

"Mas confie na sua decisão e no que você quer para a sua vida. Escolha, dê tempo ao tempo, busque terapia e resgate o seu amor-próprio. Creia que você dará a volta por cima e que toda ferida um dia cicatriza", declarou ela, falando também que recorreu à terapia.

Ainda neste final de semana, a loira chamou a atenção com um biquíni fio-dental na praia do Rio de Janeiro.