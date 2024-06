Poliana Rocha relembra vídeo engraçado do casamento de Zé Felipe e Virginia

Já viu? Poliana Rocha relembra vídeo especial do casamento de Zé Felipe e Virginia; resposta do cantor na hora do 'sim' divertiu a todos

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, relembrou um vídeo do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Nesta sexta-feira, 07, a famosa repostou um registro do momento em que seu filho com o sertanejo selou a união com a apresentadora do SBT e divertiu.

Isso porque, muito espontâneo, o cantor arrancou risada de todos com a forma como respondeu à pergunta se aceitava se casar com a empresária, com quem já teve duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e terá seu primeiro menino, José Leonardo, nos próximos meses.

Ao ser questionado se receberia Virginia Fonseca como sua companheira, Zé Felipe divertiu a todos que estavam presentes com sua resposta. "É de sua livre e espontânea vontade que recebe a senhorita como sua legítima esposa?", perguntou a responsável pela cerimônia. "É", disparou o cantor com seu jeito despojado e arrancou gargalhadas.

Para quem não se lembra, o casal selou a união após nove meses de namoro. Quando completaram três meses de relacionamento, os famosos surpreenderam ao revelarem que estavam esperando sua primeira filha. A cerimônia de casamento foi simples e intimista por conta da pandemia. O cantor Leonardo apostou em regata para prestigiá-los.

"Cês vão me desculpar, mas eu tenho o melhor sogro de todos kkkk o carisma e uma simplicidade que encanta qualquer um! Amamos você e seu look de casamento água de tobaaa", escreveu a apresentadora do SBT na época em que compartilhou o clique do sertanejo vestindo a roupa bem simples para a cerimônia.

Relembre o casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe:

Nova mansão de Virginia e Zé Felipe em praia

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca impressionou nesta quarta-feira, 05, ao postar um vídeo exibindo sua nova conquista com Zé Felipe: uma mansão na praia de Mangaratiba, no Rio Janeiro. Após revelar um pouco do imóvel em um vídeo, novas informações foram divulgadas.

Segundo o portal Leo Dias, o imóvel luxuoso, localizado na Costa Verde do estado, era do jogador de futebol Emerson Sheik. O atleta então teria vendido a propriedade gigantesca por um valor altíssimo e milionário. Saiba mais detalhes aqui.

Vale lembrar que em Goiânia, Virginia e Zé Felipe estão construindo uma mansão gigantesca. Nos últimos dias, antes de irem para a casa de praia, eles visitaram a obra e impressionoram com os detalhes luxuosos. Eles então mostraram que o quarto de Maria Flor já está quase pronto.