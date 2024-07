Poliana Rocha fica admirada com atitude de Zé Felipe: 'Amei'

Após viajar com Virginia Fonseca e as netas para os EUA, Poliana Rocha fica admirada com atitude de Zé Felipe ao chegar em casa

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, compartilhou um presente que ganhou do filho, Zé Felipe, ao chegar em Goiânia após viajar com Virginia Fonseca e as netas, Maria Alice e Maria Flor, para os EUA.

Nesta quinta-feira, 11, ela chegou em casa após viajarem com o jatinho particular da família e ficou admirada com uma atitude do herdeiro. O jovem então presenteou todas com flores e um recado especial. Além de Virginia e Poliana, as colaboradoras que ajudam a cuidar das meninas também receberam a lembrança.

"Mãe, obrigada por ter cuidado com tanto carinho da nossa família! Te amo", escreveu o famoso no bilhete para a matriarca. A esposa do sertanejo então exibiu as flores e o papel. "Amei", falou sobre o que achou da iniciativa do filho.

É bom lembrar que Poliana Rocha viajou com Virginia Fonseca para fazer o enxoval do terceiro neto, José Leonardo, que tem nascimento esperado para setembro. Em sua casa em Goiânia, ela está fazendo uma reforma escondida de Leonardo para receber o garoto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha expõe motivo de não fazer quarto para os netos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou mais uma vez sobre ter apenas um quarto para os filhos de Zé Felipe em sua mansão com o sertanejo em Goiânia. Na terça-feira, 25, ela foi questionada em sua rede social sobre a questão e novamente esclareceu o motivo de apenas as netas, Maria Alice e Maria Flor, terem um cômodo em sua casa.

Fazendo uma nova reforma no ambiente por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de seu herdeiro com Virginia Fonseca, a influenciadora falou sobre enteados, Pedro e Jéssica, não terem um quarto para seus filhos na casa do pai. Saiba o que ela disse aqui.