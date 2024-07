Poliana Rocha expõe motivo de só fazer quartos para os filhos de Zé Felipe

Após montar quarto para os filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca também na fazenda, Poliana Rocha expõe motivo de fazer cômodos apenas para eles

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada mais uma vez sobre só ter feito quartos para os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe em suas casas. Após mostrar que está montando um cômodo para os netos em sua mansão em Goiânia, a loira preparou dois cantinhos para o trio na fazenda.

Depois da nora exibir o resultado realizado especialmente para Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo na fazenda Talismã, Poliana Rocha recebeu uma pergunta em sua rede social sobre só arrumar quartos para os herdeiros de seu filho e não para os outros netos de Leonardo. Novamente, a influenciadora esclareceu a questão, já que já havia falado sobre o assunto outras vezes.

"O Noah nunca vai, tem um ano que não vai lá... Infelizmente! E as filhas do Pedro vão apenas uma vez por ano! Esse mês que intimei eles irem e vão estar conosco em julho... no mais, elas vão muito pouco! Além do que, Maria Sofia já está mocinha e Mavie sempre curte quartinho juntos das priminhas!", explicou.

Em seguida, Poliana Rocha desabafou sobre como as coisas são vistas na rede social. "O problema sempre é de vocês, nunca dos outros netos, elas não se apegam nisso, são fofas!", esclareceu que não há problemas na família por conta disso.

Essa não é a primeira vez que a loira é questionada sobre o assunto e explica o motivo de ter feito o quarto apenas para as netas em sua residência. Nas últimos semanas, ela revelou que iniciou uma nova reforma em sua casa em Goiânia para adaptar o ambiente também para José Leonardo.

Poliana Rocha monta novo quarto para os netos na fazenda; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Poliana Rocha faz reforma no quarto das netas sem avisar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou na terça-feira, 25, como anda a obra que resolveu fazer no quarto das netas, Maria Alice e Maria Flor, na mansão onde vive com o sertanejo em um condomínio de luxo em Goiânia.

Após revelar nos últimos dias que faria um novo projeto no local por conta da chegada de José Leonardo, o primeiro menino de Virginia Fonseca e Zé Felipe, a empresária comentou que está fazendo a reforma sem o marido saber. Veja como está a obra do local.