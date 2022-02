Poliana Rocha é questionada sobre suposta amante de Leonardo e dispara: ''Se for verdade, não me conta''

Jornalista Poliana Rocha rebateu comentário sobre suposta traição do marido, Leonardo, e fez pedido para os seguidores na web

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 09h20 - Atualizado às 10h00

A esposa de Leonardo (58), Poliana Rocha (44), usou suas redes sociais, mais uma vez, para negar que saiba de traições do marido.

Em bate-papo com os seguidores nos Stories de seu Instagram, ela foi questionada sobre suposta amante do cantor. O internauta ainda indagou se Poliana sabia das traições.

"Não sei não! Mas se for verdade, não me conta. Estou tão feliz com ele, e ele tá tão apaixonadinho comigo, fazendo tantas declarações. Estamos vivendo tão bem", rebateu a jornalista, mãe de Zé Felipe (23).

Poliana já chegou a responder perguntas sobre traição do marido. Frequentemente ela é questionada sobre o assunto. Em novembro de 2021, ela rebateu críticas ao seu casamento e recordou traição do marido. "Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro! Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação! Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim. Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?".

Vale lembrar que Poliana e Leonardo estão juntos há 25 anos. Os dois chegaram a ficar separados por um tempo, logo após o nascimento do herdeiro. Foi quando o artista teve outros relacionamentos, que resultaram na chegada de mais dois filhos, João Guilherme e Matheus.

Confira a resposta de Poliana Rocha: