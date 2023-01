Poliana Rocha e Leonardo encantam em fotos com as netas: "Amor de vô e vó"

Poliana Rocha e Leonardo se derretem em fotos agarradinhos com as filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Poliana Rocha (46) atualizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 11, e mostrou mais uma vez que é uma vovó coruja! A esposa do cantor Leonardo (59) compartilhou em sua conta no Instagram uma sequência fofíssima de fotos na companhia das netas, Maria Alice (1) e Maria Flor, de 03 meses, filhas de Zé Felipe (24) e Virginia Fonseca (23).

Nas imagens, o casal surgiu no maior chamego com as netinhas e se derreteu com tanto carinho."Momentos especiais que vivemos, para sempre serão lembrados!!!!!! Amor de avô e avó", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de elogiar: "Bençãooo", "A Florzinha puxou todinha ao Léo", "Que riquezas, elas estão uma misturinha linda de Zé e Virgínia", elogiaram.

Ainda ontem, Poliana Rochausou as redes sociais para contar para os fãs que ganhou um presente pra lá de especial do marido, o cantor Leonardo.

GATAS!

Virginia Fonseca e a sogra,Poliana Rocha, apareceram apenas de biquíni em nova foto nas redes sociais. As duas mostraram que usavam os modelitos com a mesma estampa ao se encontrarem na praia para renovar o bronzeado.

“Sempre em sintonia”, disse Virginia ao compartilhar a publicação. Nos comentários, Poliana completou: “Filha de alma que amo”.