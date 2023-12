Poliana Rocha comove ao lamentar morte: ‘Estou até agora sem entender’

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha lamenta morte do pônei da família em post especial e relata como tudo aconteceu

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, comoveu ao lamentar a morte do pônei Alfredinho, que vivia em sua mansão em Goiás. Ela contou que o animal morreu após ser internado e sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Em um post nas redes sociais, Rocha relatou o que aconteceu com o pônei nos últimos tempos quando ele adoeceu. "E com o coração partido que venho comunicar para vocês o falecimento do Alfredinho! Estou muito triste… Ele chegou de mansinho, conquistou todos da casa e partiu!!! Deixou tanta SAUDADE!!!!", disse ela.

E completou: "Tudo começou quando coletamos seu sangue para um checkup e certificamos que todas suas taxas estavam alteradas, anemia e várias outras coisas!!! Para maior segurança, resolvemos interná-lo. Todos os dias ele tinha visitinhas e recebia biscoitinhos gostosos, mas Alfredinho melhorava e depois piorava!!!! Veio então uma pneumonia e ele debilitou muito seu quadro pulmonar, era muito aerosol e cuidado intensivo de todos nós!!!! Até que ele teve uma parada cardiorrespiratória e partiu!!!".

"Estou até agora sem entender... Mas ciente que algum propósito teve!!! Fui uma pessoa privilégiada por ter conhecido meu querido amigo, que tinha no olhar um brilho que me encantava todos os dias. Se foi Alfredo, Leleo (desaparecido ) e meu passarinho amarelo... Não tá fácil viver sem vocês na minha vida!!", contou.

Poliana Rocha exibe sua beleza na web

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu um show de beleza com muito estilo ao postar novas fotos em sua rede social. Há pouco tempo, a loira foi realizar mais um de seus trabalhos e caprichou no visual.

De cabelos e maquiagem feitos, a mãe de Zé Felipe esbanjou suas curvas esculturais ao apostar em um conjuntinho jeans e um cropped branco. De barriga de fora, a influenciadora digital e empresária não passou despercebida.

"Pronta para mais um trabalho", escreveu a famosa, que abriu mão de curtir uns dias da folga de Leonardo para focar em seus projetos. Nos comentários, a jornalista foi muito elogiada. "Igual uma Barbie", falou Virginia Fonseca sobre a sogra. "Parece uma garotinha igual à nora", disseram outros sobre a semelhança entre Poliana e a mãe de suas netas.