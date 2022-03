Poliana Rocha celebra a segunda gravidez da nora, Virginia Fonseca: ''Ser avó é fonte de sabedoria''

A esposa de Leonardo fez um texto agradecendo pela segunda gravidez da nora, Virginia Fonseca

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 11h57

Poliana Rocha (44) usou as suas redes sociais para celebrar que será avó pela segunda vez!

No perfil do Instagram, a esposa de Leonardo (58) compartilhou um registro da festa de ano novo ao lado do marido, do filho Zé Felipe (23) e da nora, Virginia Fonseca (22).

Na legenda, a influenciadora digital agradeceu pela ótima notícia que recebeu nos últimos dias.

"Ehhhh 2022 …..nos deu mais uma benção… @virginia GRÁVIDA! Obrigada Senhor, por despertar no meu coração, mais uma vez sentimentos inexplicáveis!! Ser avó é fonte de sabedoria que não envelhece e AMOR que não se esgota!!!!!!", escreveue ela.

E claro que a mais nova gravidinha comentou na publicação da sogra: "Amem Poli!!! Amamos vccccs, obrigada smp", disse ela.

Vale lembrar que Virginia Fonseca anunciou a sua segunda gravidez no último domingo, 6, e já até mostrou a barriguinha.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE POLIANA ROCHA