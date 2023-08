Poliana Rocha aproveita natureza na companhia das netas, Maria Alice e Maria Flor

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, aproveita dia de parque ao lado das netas, filhas de Zé Felipe e Virginia, Maria Alice e Maria Flor; confira as fotos!

Nesta quinta-feira, 10, Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, foi flagrada em um momento de avó babona! A musa usou suas redes sociais para compartilhar momentos ao lado de suas netas, Maria Alice e Maria Flor, filhas do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital Virginia Fonseca.

A loira aproveitou o dia para explorar a natureza junto das pequenas em Goiás. Nos cliques compartilhados por Poliana no Instagram, ela aparece se divertindo muito mo parquinho com as duas netinhas. "Hoje foi dia de parquinho, natureza com elas! Amamos... #vovópoly", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, o pai das Marias, Zé Felipe, se derreteu pelos registros. "Amo vocês demais", escreveu ele. Ele puxou uma chuva de elogios fofos para esse momento entre avó e netas. "Uma vovó dessa nem o Google acha", escreveu fã. "Gente Florzinha é tão gostosinha que dá vontade de beijar muito", disparou outro. "As crianças ficam pé na terra com você, curtem natureza, vive tão bem", apontou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela episódio emocionante de Leonardo

Na última terça-feira, 8, Poliana Rocha compartilhou com seus seguidores um momento cheio de emoção que presenciou em sua família. Nos stories, a loira contou sobre situação que aconteceu entre seu marido, o cantor Leonardo, e sua neta, Maria Alice.

A influenciadora contou que o marido quase chorou ao ouvir uma fala da pequena dizendo que o tio Leandro, falecido em 1998, e a bisavó, Carmen, teriam virado estrelinhas. "Nós estamos conversando e hoje uma conversa da totoca Alice emocionou muito o Leo. Alice disse: vovô, tio Andro (Leandro) e biza (Dona Carmen) viraram estrelinha", teria falado a menina, de dois anos, para avô Leonardo.

Poliana relatou que o amado sentiu forte emoção, que ficou nítida em seu rosto."Só vi quando vovô Leo marejou os olhos e respondeu: sim, minha princesa", relatou a loira.

Leandro era irmão de Leonardo e os dois formaram uma dupla de sucesso em 1983. Em 27 de abril de 1998, o cantor falecido foi encontrado desmaiado e levado para o hospital, onde descobriu uma mancha do tamanho de uma laranja no pulmão direito. Leandro então lutou contra um câncer raríssimo por um tempo até falecer em junho do mesmo após complicações por falência múltipla dos órgãos.