Poliana Rocha alfineta João Guilherme e dispara: "As pessoas entendem o que querem!"

Polêmica! Na noite da última quinta-feira, 01, a esposa do cantor Leonardo (59),Poliana Rocha (46) foi o assunto principal entre seus seguidores após publicar em seus stories a famosa 'diquinha da noite'.

“Na vida você não precisa dar tantas explicações. No final, as pessoas entendem o que querem e o que lhes convêm. Sendo assim, contanto que você saiba que faz o bem e que não está aqui para prejudicar ninguém, apenas siga o seu caminho em paz”, aconselhou a loira.

Tudo indica que a influenciadora tenha mandado o recado direto para o enteado João Guilherme (20), já que nos últimos dias, ele usou as suas redes sociais para expor a sua relação com o pai.

Recentemente, o ator aparentou não estar em um clima muito cordial com o pai devido a um desentendimento público que ocorreu por conta de sua ideologia política.

De acorco com o colunista Lucas Pasin, do UOL, João Guilherme afirmou que já se entendeu com o pai. “Ficou tudo bem, claro. A gente não confunde as coisas, sabe? Mesmo que tenha sido uma abordagem ali pela internet. Vida é vida", disse.

"Na época eu fiquei com medo de não falar nada, de não fazer nada, e depois só chorar o leite derramado. […] Pensei que também precisava fazer algo para o lado oposto, enriquecer o meu time que pensava diferente”, finalizou o artista.

VEJA O STORIE DE POLIANA ROCHA: