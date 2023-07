Poliana Abritta aproveita festa julina ao lado dos filhos: "Meninões!"

Em momento "mãezona", a apresentadora Poliana Abritta celebra festa julina de chapéu ao lado dos filhos, Guido e José

No último final de semana, a jornalista Poliana Abritta curtiu festa julina ao lado dos filhos gêmeos, Guido e José Carvalho. A apresentadora do Fantástico publicou o momento "mãezona" com seus filhos de 14 anos em suas redes sociais.

Na publicação, ela celebrou a data típica e ainda falou sobre seu atraso nas comemorações. "São João esperou julho pra eu festejar com meus garotos!", escreveu na legenda. Os meninos posaram ao lado da mãe com trajes xadrez típicos das festas julinas.

Contudo, alguns seguidores notaram a ausência de Manuela, trigêmea de Guido e José. "Faltou a sua mocinha", escreveu uma seguidora nos comentários. Outros fãs e amigos apontaram o crescimento dos filhos homens. "Nossa Poliana! Estão grandes e bonitos! Acho que a ultima vez que os vi, eram toquinhos de gente", disse admirador.

Confira a publicação:

Poliana Abritta encanta ao mostrar reencontro com Maju Coutinho

Há pouco tempo, a jornalista e apresentadora Poliana Abritta deixou os seguidores encantados! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques se divertindo em um reencontro com a jornalista e apresentadoraMaju Coutinho. As duas estão prontas para comandar o Fantástico, na Globo, novamente.

“Ela voltou e cá estamos nós, em mais uma aventura! Este domingo tem Poli e Maju no Show da Vida [Fantástico]. A gente espera vocês!”, escreveu a jornalista e apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Poliana e Maju aparecem se divertindo em diversos momentos irreverentes, mostrando a língua, sorrindo e posando para algumas fotos de um ensaio para apresentar o programa da Globo que as duas comandam.

Os comentários foram inundados de elogios para as apresentadoras e jornalistas. “Donas do lacre total”, disparou um internauta. “Que linda! Bem-vinda de volta, Maju”, exaltou uma outra pessoa. “Maju, sai de férias e volta mais linda? Esse cabelo novo ficou maravilhoso”, exclamou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Poliana Abritta e Maju Coutinho.