Poderosa e sensual: Veja cinco vezes em que Poliana Rocha arrasou de biquíni

A influenciadora Poliana Rocha adora aparecer de biquíni ostentando seu corpão em paisagens deslumbrantes

A influenciadora Poliana Rocha (55), esposa do cantor Leonardo (58), volta e meia causa um verdadeiro incêndio nas redes sociais após compartilhar seus cliques sensuais. A famosa adora aparecer ostentando seu corpão em paisagens deslumbrantes e receber elogios dos fãs.

Dona de um corpo escultural, a mãe de Zé Felipe (24) não tem a menor vergonha ao aparecer nas redes sociais e faz questão de mostrar sua rotina, até mesmo enquanto avó de dois netinhos. Em seu perfil do Instagram, a jornalista tem virado notícia a cada vez que compartilha imagens ostentando sua boa forma.

Em recente entrevista concedida para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a loira comentou sobre as mudanças em sua vida após focar nos cuidados com sua saúde: "Acima de tudo, me descobri. Resgatei meu amor próprio, deixei de ser sombra. Comecei me cuidando por dentro e isso está exalando para fora. Estou exalando felicidade ".

Veja abaixo alguns dos momentos em que a beldade arrancou suspiros dos fãs com seus cliques poderosos e sensuais:

Trancoso

No início do ano, Poli elevou a temperatura do Instagram ao mostrar um belíssimo banho de mar na Bahia. A gata apostou em um biquíni branco com detalhes em dourado e recorte estiloso para se refrescar em um lindo dia de sol. Com o bronzeado em dia, ela posou para a câmera e brincou: "A vó tá on".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Com a nora

Ao lado de Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, a influencer apareceu curtindo um belo dia ensolarado em Trancoso. Usando um conjuntinho com estampa de zebra, as duas exibiram seus corpos sarados e com as barrigas retas durante o momento de relaxamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Na Fazenda

Em clima de descanso, a famosa aproveitou a temporada na fazenda do maridão para conseguir colocar o bronze em dia. Usando uma peça verde cavada, ela posou próximo aos coqueiros da área externa, deixando o visual saradão em evidência. "Quartou por cá", celebrou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

No Lago

Em meio ao solzão que fazia em Goiás no mês de julho, a beldade colocou o corpão para jogo e arrasou ao ostentar suas curvas bem definidas à beira de um lago. Usando uma peça verde, ela deixou milhares de fãs babando. "Último dia de uma miniférias por cá! Fazenda, amo!", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Zero barriga

No ano passado a famosa deixou os fãs de boca aberta ao compartilhar uma série de cliques com um biquíni fio dental. Deitada no deck de madeira, ela surgiu toda poderosa exibindo a barriga chapadíssima. "Que a leveza seja profunda dentro de mim…E que meu corpo e minha mente se confluam em equilíbrio!!!", escreveu a loira na legenda da publicação.