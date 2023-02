Poderosa e sensual: Veja cinco cliques ousados de Paolla Oliveira de biquíni no Instagram

Atriz Paolla Oliveira não economiza na sensualidade na hora de postar alguns cliques de biquíni

A atriz Paolla Oliveira (40) é uma das personalidades brasileiras mais populares no Instagram. Dona de um corpo escultural, a famosa conta com milhares de seguidores aos seus pés e não economiza na sensualidade na hora de compartilhar alguns cliques de biquíni .

Nos últimos dias, a gata tem agitado as redes sociais com publicações super ousadas com seus looks carnavalescos e registros de biquínis . Rainha de bateria da Grande Rio, a famosa tem arrasado nos ensaios da agremiação e deixado muita gente de boca aberta.

Recentemente a global abriu o coração e desabafou com os fãs após compartilhar um registro que deixava em evidência uma protuberância na região da barriga. Ela desabafou com os fãs sobre a pressão estética que acaba sendo vítima

"É muito difícil quebrar de uma vez todos os padrões a que fomos submetidas sem se dar conta. Respondi, me senti ótima e muito especial por não ser perfeita", declarou.

Confira os cliques mais ousados de Paolla Oliveira no Instagram:

Relaxando

Durante um dia de folga, a gata resolveu aproveitar o solzão do Rio de Janeiro e mostrou para os fãs vários cliques arrasadores que fez durante o passeio.

Viagem

No ano passado, a gata curtiu uma belíssima viagem para a ilha de Fernando de Noronha e, claro, não deixou de registrar nada. Em um dos cliques da viagem, ela apareceu usando um conjuntinho de biquíni colorido em meio à vista paradisíaca.

Vitamina D

Em plenitude, a loira posou renovando a marquinha do bronze na beira da piscina. Acompanhada de seu cachorrinho, ela surgiu deitada em uma cadeira colocando o corpão para jogo.

Estampado

Em meio a um final de semana de folga, a musa global surgiu curtindo o sol na área externa de sua casa. Com um biquíni fio dental estampado, ela colocou um sorrisão no rosto e posou sensualizando para a câmera.

Seleção

Ainda no ano passado, a famosa reuniu os cliques mais ousados de sua página em um vídeo quentíssimo. Usando peças fio dental e exibindo o corpão, ela deixou os fãs enlouquecidos.