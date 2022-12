Poder da beleza

E faz um elogio especial para as suas compatriotas. “No Brasil, além das mulheres lindas que existem pelo por todo o território, há uma mistura diversificada de raças, fazendo com que se destaquem pelo mundo todo”, ressalta.

Para Débora, apesar do sucesso com o público feminino, os procedimentos estéticos se destinam a quem desejar realiza-los. “Vale ressaltar que hoje harmonização facial é para todos, inclusive para os homens. Nos Estados Unidos, onde moro, as clínicas estão lotadas, chegando a ter uma espera de cerca de um mês para poder fazer o procedimento desejado. Estes locais vêm para ajudar a destacar a beleza, facilitando os meios de pagamento, tornando-os acessíveis para qualquer um”, finaliza.