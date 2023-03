Pode isso? Gracyanne Barbosa malha sem calcinha e exibe 'volumão' indiscreto

Gracyanne Barbosa malha sem calcinha e publica vídeos em que mostra (quase) tudo

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) deixou os seguidores perplexos nesta terça-feira, 7, ao mostrar o look nada básico que escolheu para pegar pesado em sua rotina de exercícios. Ela não deixa de ir malhar um dia sequer.

Na academia, a famosa apareceu ostentando suas curvas com um conjuntinho de top e legging repleto de recortes em uma cor bege bem clarinha. Bem ousadas, as peças deixaram em evidência cada detalhe do corpo da esposa de Belo.

Treinando pernas, ela deixou em evidência as coxas enormes que costuma ostentar após o treino. Sem calcinha, a bela também acabou mostrando até um "volume" indiscreto. Ela é conhecida por escolher looks cada dia mais provocantes para cumprir sua rotina de exercícios de musculação.

Esta não é a primeira vez que ela causa nesta semana. Antes, a musa fitness fez a temperatura subir neste domingo, 05, ao mostrar o resultado do bronzeamento artificial que se submete usando biquíni de fita. No registro, a famosa apareceu ostentando seu corpaço no "look" e chamou a atenção. Tirando a parte de baixo da roupa especial, a esposa do cantor Belo (48) exibiu a marquinha bem forte e impressionou com seu bumbum mega turbinado.

Veja:

Gracyanne Barbosa revela quantas vezes por semana faz 'aquilo'

A esposa do cantor Belo (48), Gracyanne Barbosa, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e resolveu escolher algumas perguntas para responder. Neste domingo, 05, ela divertiu os seguidores ao contar a frequência com o marido.

Divertindo-se com o questionamento, a musa fitness apareceu dando gargalhada e brincou ao falar sobre quantas vezes que vai para a cama com o esposo na semana. "37, gente, não é a média de todo casal?", debochou Gracyanne Barbosa ao rir muito com a pergunta de um seguidor. Ela ainda escreveu: "Chega, cocei o olho".