Pocah tranquiliza os fãs após ser hospitalizada: ''Estou bem''

A cantora Pocah revelou que sentiu dores na barriga e precisou ser hospitalizada

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 15h47

Pocah(27) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para contar aos fãs que foi hospitalizada.

No Stories do Instagram, a cantora compartilhou alguns cliques no hospital e revelou que sentiu fortes dores na barriga durante a madrugada.

A artista afirmou que estava medicada e que já estava se sentindo melhor, além disso, ela acredita que o incômodo pode ter sido causado por gases.

"Acordei 5h30 com fortes dores na barriga e vim parar no hospital. Já adiantando que estou medicada e estou bem", escreveu ela, que aparece nas imagens em uma cadeira de rodas com soro no braço.

Pocah também brincou sobre a situação. "Maldita corrente que eu não interagi ontem no TikTok, que dizia para eu não ignorar e eu ignorei. Mas é isso, galera. Tô bem! Só um acúmulo de peido preso talvez", completou.

Reprodução/Instagram