Pocah relembra conversa com Lexa: 'É delicado falar'

Pocah relembra apoio que deu para Lexa após a expulsão de MC Guimê do BBB 23

A cantora Pocah relembrou que deu total apoio para a amiga e cantora Lexa após a expulsão de MC Guimê do BBB 23, da Globo. Ele foi acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez e deixou o reality show junto com Cara de Sapato, que também teve a mesma acusação.

Amiga de Lexa, Pocah esteve ao lado da amiga na época da repercussão do assunto. Em entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela relembrou o apoio que deu para a colega.

"É delicado falar porque é a vida íntima de uma pessoa. Procuro ser amiga, dou conselhos... Sou amiga. Amigos apoiam, dão amparo, colo... Apoio a decisão que for tomada. Sei que é assim que ela faria comigo", disse ela.

Além disso, Pocah contou sobre o desafio de apresentar a nova temporada do TVZ, do Multishow. "Estudei bastante os convidados. Com Pabllo, por exemplo, foi assim: na semana em que ela ia ao programa, eu tinha lido uma nota sobre Diplo (cantor beijado pela drag queen no clipe "Então vai") . Fiquei com aquela vontade de mandar mensagem a ela no privado para saber algumas coisas (risos). Gosto de conversar com cada convidado como se só houvesse eu e ele ali. E às vezes eu esqueço que estou no ar também (risos). É assim que eu gostaria que fizessem comigo. O que me perguntarem, vou sair falando. Mas sei que nem todo mundo é assim", afirmou.

Pocah exibe boa forma em foto de biquíni

Há pouco tempo, a cantora Pocah aproveitou o sol escaldante do Rio de Janeiro para renovar seu bronzeado e de quebra, também levou seus mais de 15 milhões de seguidores à loucura ao compartilhar um clique de costas. A cantora exibiu seu bumbum empinado enquanto usava somente um biquíni preto fininho e deixou todos babando.

No clique, Pocah ostenta os longos cabelos escuros molhados após um banho de mar. Além de evidenciar o bumbum GG, a funkeira também ostentou a cintura fininha e a beleza natural em seu perfil. Para legendar o registro e provocar os fãs, ela usou a letra de uma de suas músicas: “Prova que me ama”, escreveu a cantora.