Pivô de separação entre Gabi Martins e Lincoln Lau desabafa sobre ataques e manda recado para a cantora

Nas redes sociais, Kamille Millane falou sobre ter se envolvido com Lincoln Lau, que era namorado da cantora Gabi Martins

Apontada como pivô do término do namoro entre Gabi Martins (26) e Lincoln Lau (33), Kamille Millane se manifestou nos Stories do Instagram neste domingo, 19, e falou sobre o assunto.

Nos vídeos, ela revelou que estava saindo com o streamer há alguns dias e sempre que eles se encontravam, ele dizia que a relação com a cantora não teria futuro. Além disso, ela ainda mandou um recado para a ex-BBB.

"Oi, pessoal, boa tarde! Então, eu vim esclarecer o assunto que rolou esse final de semana envolvendo o nome do Lincoln, da Gabi Martins e o meu. Eu queria deixar claro para vocês que eu sou uma pessoa solteira e que eu tenho total maturidade de assumir os meus erros e os meus atos", afirmou ela no começo da gravação.

"Faz pouco tempo que eu conheço o Lincoln, mas já estávamos saindo há alguns dias, e sempre que nós nos encontramos ele deixava muito claro que sempre estava brigado com a Gabi e que esse relacionamento não seguiria em frente", acrescentou.

Kamille também comentou sobre ter virado piada após escrever 'indereço'. Ela ressaltou que os internautas deram mais atenção a um erro de português do que ao fato em si. "Até então no domingo, quando teve aquele texto e o print do tal do endereço que vocês estão dando tanta importância há um erro de português e não ao assunto que está acontecendo, realmente aconteceu dele terminar com a Gabi e estourou toda aquela bomba e o furacão de informações na internet", acrescentou.

Depois, a influenciadora digital mandou um recado para Gabi Martins. "Sobre isso, eu deixo toda a minha solidariedade a Gabi. Imagina o quanto ela não deve estar sofrendo. E quem nunca passou por um relacionamento abusivo, quem nunca passou por isso, então espero que ela fique bem."

"E que vocês deem mais importância ao assunto do término e o motivo, não ao erro de português. Porque isso é uma coisa tão besta e pequena que hoje em dia todas às vezes as mulheres estão erradas e eles estão sempre certos. E Gabi espero que você fique bem", completou.

Ainda nos Stories, Kamille publicou uma foto mostrando uma mancha que saiu no seu braço e pediu o fim dos ataques. "Agora, por gentileza, vocês que são o dono da razão me deixem em paz, porque quando a boca cala o corpo fala. Pare de me mandar mensagens no meu telefone com ameaças e falsas conversas de WhatsApp. E venho informar que meu número de telefone não encontra sendo o mesmo", escreveu.

